woensdag, 15. juli 2026 - 10:33 Update: 15-07-2026 10:37
Meerdere aanhoudingen bij grote politieactie in Wallen-gebied
Amsterdam
De politie heeft dinsdagavond 14 juli in het Wallen-gebied meerdere verdachten aangehouden. Deze aanhoudingen werden verricht in een lopend onderzoek naar mensenhandel en verschillende eenheden namen aan de inzet deel.
In totaal zijn er zeven verdachten aangehouden. Vier aanhoudingen werden in het Wallen-gebied verricht, de andere drie vonden gelijktijdig in Roemenië plaats.
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