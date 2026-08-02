Volgende stap voor wegaanpassingen N199 in Amersfoort en N238 in Den Dolder

Hierin staat welke maatregelen we willen uitvoeren en hoeveel geld daarvoor nodig is. Daarmee is de studiefase voor beide projecten afgerond en liggen de voorlopige ontwerpen vast.



Ook vragen we het benodigde krediet aan. Het investeringsbesluit betekent nog niet dat het geld definitief beschikbaar is. Provinciale Staten besluiten daar eind 2026 over. Na besluitvorming door Provinciale Staten werken we de ontwerpen verder uit en bereiden we de uitvoering voor.

N238 Den Dolder



In 2028 vervangen we in Den Dolder het asfalt van de Dolderseweg/Nieuwe Dolderseweg (N238). We combineren deze werkzaamheden met verschillende verbeteringen aan de weg. We verbeteren de verkeersveiligheid van een aantal fietsoversteken, brengen geluidswerende voorzieningen aan en leggen extra bushaltes aan. Meer informatie over de maatregelen staat op de projectwebsite N238.

N199 Amersfoort



Op de Bunschoterstraat (N199) in Amersfoort voeren we in 2028 verschillende wegaanpassingen uit. We bouwen de rotonde bij de Rondweg Noord om tot een turborotonde, verbeteren de oversteek bij de Maatweg en brengen geluidswerende voorzieningen aan om de leefbaarheid te verbeteren. Meer informatie over alle maatregelen staat op de projectwebsite N199.

Wegaanpassingen N198 tijdelijk uitgesteld



Ook voor de N198 is een investeringsbesluit genomen. Door een tekort aan personele capaciteit kan de voorbereiding van dit project nog niet starten. Daarom wordt het project tijdelijk uitgesteld. Zodra er voldoende personele capaciteit beschikbaar is, pakken we de voorbereiding weer op. Meer informatie over de maatregelen staat op de projectwebsite N198.

Aanvullende maatregelen bij regulier onderhoud



Naast de investeringsvoorstellen zijn ook aanvullende maatregelen vastgesteld die we kunnen uitvoeren tijdens het reguliere onderhoud aan het asfalt en de verkeerslichten in 2027. Door deze werkzaamheden te combineren, beperken we de hinder voor de omgeving en maken we slim gebruik van de geplande werkzaamheden.