Smallingerland draagt Doortrappen-stokje over aan Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

Tijdens de 44e Profronde van Surhuisterveen heeft de gemeente Smallingerland het stokje voor het Doortrappenseizoen symbolisch overgedragen aan de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.

Met de overdracht is de gezamenlijke voorbereiding op het Doortrappenseizoen 2027 begonnen.

Een fietshelm vormde tijdens de overdracht het symbolische stokje. De burgemeester van Smallingerland overhandigde de helm aan gedeputeerde Abel Kooistra. Hij gaf deze vervolgens door aan burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân en de wethouder van Dantumadiel. Ook gedeputeerde Eke Folkerts was namens de provincie Fryslân bij het moment aanwezig. De officiële aftrap van het nieuwe Doortrappenseizoen vindt plaats op 21 april 2027. Op die dag worden ook alle Doortraproutes in Fryslân officieel geopend.

Veilig en met plezier blijven fietsen



Doortrappen is een landelijk verkeersveiligheidsprogramma dat senioren helpt om zo lang mogelijk veilig, zelfstandig en met plezier te blijven fietsen. In Fryslân werken de provincie en alle achttien Friese gemeenten hierin samen via het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). “Fietsen houdt mensen gezond, mobiel en zelfstandig. Tegelijkertijd weten we dat oudere fietsers kwetsbaarder zijn in het verkeer”, aldus gedeputeerde Eke Folkerts. “Met Doortrappen helpen we senioren om veilig en met vertrouwen te blijven fietsen. Dat doen we samen met alle Friese gemeenten en onze uitvoeringspartners.”

Provinciedekkend netwerk



Vanaf 2027 beschikt Fryslân over een provinciedekkend netwerk van ongeveer 2.000 kilometer aan Doortraproutes. Deze routes zijn speciaal geselecteerd met het oog op veilig en comfortabel fietsen. Daarmee wordt het voor oudere fietsers nog aantrekkelijker om eropuit te gaan en in beweging te blijven. De fietshelm stond tijdens de overdracht niet voor niets centraal. Een helm kan bij een val de kans op ernstig hoofd- en hersenletsel aanzienlijk verkleinen. De provincie wil het dragen van een fietshelm daarom stimuleren en inwoners helpen om bewuste keuzes te maken over hun eigen veiligheid.

Over Doortrappen



Doortrappen helpt oudere fietsers om zo lang mogelijk veilig, zelfstandig en met plezier te blijven fietsen. Het programma biedt onder meer fietsactiviteiten, praktische tips en veilige Doortraproutes. In Fryslân werken de provincie en alle achttien Friese gemeenten hierin samen via het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), samen met uitvoeringspartners zoals de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.