Antibioticagebruik in veehouderij verder gedaald

Het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij is in 2025 opnieuw gedaald. Dit meldt het Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur maandag.

77,2 procent daling verkoop antibiotica sinds 2009

Sinds 2009 is de verkoop van antibiotica voor dieren met 77,2% afgenomen. Daarmee heeft de sector het gebruik in ruim vijftien jaar tijd fors teruggebracht. Tegelijkertijd is met de kalversector een nieuwe afspraak gemaakt om het antibioticagebruik verder te verminderen. Afgesproken is dat het aantal kalverbedrijven met een hoog antibioticagebruik in 2032 met 50% is afgenomen ten opzichte van 2026. Dat staat in de brief die staatssecretaris Silvio Erkens van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

'Enorme stappen gezet'

Silvio Erkens, ministerie LVVN: “De cijfers laten zien dat de betrokken sectoren en dierenartsen enorme stappen hebben gezet in het terugdringen van het antibioticagebruik. Dat is een resultaat om trots op te zijn. Tegelijkertijd ligt er in de kalversector nog een belangrijke opgave. Daarom hebben we met deze sector een nieuwe afspraak gemaakt om het gebruik terug te dringen. Met deze afspraak zet de sector een volgende stap om de gezondheid van kalveren te verbeteren en het antibioticagebruik verder te verlagen.”

Waarom minder antibiotica belangrijk is

Antibiotica zijn onmisbaar bij de behandeling van zieke dieren. Maar onnodig of verkeerd gebruik vergroot de kans dat bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica. Hierdoor worden infecties moeilijk te behandelen en kunnen ze in sommige gevallen levensbedreigend worden voor zowel mensen als dieren. Sinds 2009 is het antibioticagebruik daarom fors teruggebracht in de veehouderij. De totale verkoop van antibiotica voor dieren ligt inmiddels 77,2% lager dan in dat jaar. Als gevolg hiervan is de resistentie tegen antibiotica in dieren ook afgenomen. Deze sterke daling van het gebruik in de veehouderij is goed nieuws voor de gezondheid van mens en dier.

Nieuwe afspraak met kalversector

In de kalversector is het gemiddelde antibioticagebruik al enkele jaren stabiel. Ook het aantal bedrijven dat veel antibiotica gebruikt, neemt niet af. Daarom is met de sector afgesproken dat het aantal bedrijven met een hoog antibioticagebruik in 2032 met 50% is afgenomen ten opzichte van 2026. Deze afspraak komt boven op de eerdere ambitie die de kalversector zelf al had uitgesproken om 50% reductie te realiseren in 2032 ten opzichte van 2022.

Gebruik bij vleeskuikens onverwacht gestegen

Bij vleeskuikens steeg het antibioticagebruik in 2025 met bijna 25% ten opzichte van 2024. Dat is opvallend, omdat het gebruik in deze sector sinds 2011 met 80% is afgenomen. De afgelopen jaren leek het gebruik te stabiliseren. De pluimveesector kijkt waar de stijging vandaan komt en wat veehouders en dierenartsen kunnen doen om het gebruik weer terug te dringen.