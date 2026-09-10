Opnieuw explosie bij woning in Diemen

De voordeur van een woning aan de Pluimeshof in Diemen is in de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 september beschadigd geraakt door een explosie. Hierbij raakte de 79-jarige bewoonster gelukkig niet gewond. Dezelfde woning was in juli ook al doelwit van een explosie. De recherche onderzoekt beide incidenten en houdt er rekening mee dat de woning mogelijk per vergissing doelwit is geweest.

Even na 02.30 uur komen bij de politie meerdere meldingen binnen over een harde knal bij een woning aan de Pluimeshof. Ter plaatse blijkt dat er een explosie heeft plaatsgevonden, waarna korte tijd brand is ontstaan bij de voordeur. De brand is geblust. De politie doet buurtonderzoek en spreekt met buurtbewoners. Ook worden beschikbare camerabeelden bekeken.

Explosie in juli

In de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 juli, iets voor 02.00 uur, vond bij dezelfde woning ook een explosie plaats. Daarbij raakte de woning beschadigd en sprongen onder andere meerdere ramen. Ook toen ontstond na de explosie korte tijd brand. De bewoonster raakte niet gewond.

De recherche onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid dat de woning bij vergissing doelwit is geworden en dat de bewoonster een onschuldig slachtoffer is. Een explosie bij een woning is ingrijpend en heeft niet alleen grote impact op een bewoner, maar ook op omwonenden en de buurt.