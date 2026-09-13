Kind overleden bij ernstig verkeerongeval Beilen, vier zwaargewonden naar ziekenhuis gebracht

Beilen

De politie kreeg zondagochtend rond 08.50 uur een melding van een eenzijdig ongeval bij de op- danwel afrit van de A28 bij Beilen. 'Een van de vijf inzittenden, een kind, overleed bij het ongeval, de vier andere inzittenden raakten ernstig gewond', zo laat de politie zondag weten.