zondag, 13. september 2026 - 14:23 Update: 13-09-2026 15:50
Kind overleden bij ernstig verkeerongeval Beilen, vier zwaargewonden naar ziekenhuis gebracht
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Beilen
De politie kreeg zondagochtend rond 08.50 uur een melding van een eenzijdig ongeval bij de op- danwel afrit van de A28 bij Beilen. 'Een van de vijf inzittenden, een kind, overleed bij het ongeval, de vier andere inzittenden raakten ernstig gewond', zo laat de politie zondag weten.
Vier zwaargewonden naar ziekenhuis
In de auto zaten twee volwassenen en drie kinderen. 'Hulpverlening mocht helaas niet baten voor een kind, dat op de plek van het ongeval is overleden', aldus de politie. De vier andere inzittenden zijn zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeval.