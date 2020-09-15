Treinverkeer ernstig ontregeld door objecten op spoorwegen, politie start onderzoek

Op meerdere plekken in het land zijn dinsdag 15 september objecten op het spoor aangetroffen. 'Het treinverkeer is daardoor ernstig ontregeld. De politie onderzoekt wie hiervoor verantwoordelijk is', zo meldt de politie dinsdag.

Onderzoek op meerdere plaatsen delict

'De locaties waar objecten zijn gevonden, zijn aangemerkt als plaats delict. De politie doet daar sporenonderzoek. Het gaat om de eenheden Midden-Nederland, Oost-Brabant, Noord-Nederland en Oost-Nederland', aldus de politie.

Veilig en begaanbaar

Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties, onder regie van het Landelijk Parket. De politie staat daarnaast in nauw contact met ProRail, om ervoor te zorgen dat de spoorwegen zo snel mogelijk weer veilig en begaanbaar zijn.