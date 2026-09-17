OM eist 5 jaar cel na vondst 2 miljoen amfetaminepillen

2 miljoen amfetaminepillen in loods huurder

Het gaat om een huurder van een loods aan de Groesweg in Maasbree. 'In oktober 2021 trof de politie in deze loods 2 miljoen amfetaminepillen aan. Daarnaast werd een grote hoeveelheid grondstoffen ontdekt, die gebruikt kunnen worden bij de productie van amfetaminetabletten. Het OM verdenkt de man van overtreding van de Opiumwet', aldus het OM.

Tip

De politie is in oktober 2021 een onderzoek gestart. Aanleiding daarvoor was een tip van buitenlandse opsporingsautoriteiten. Uit die informatie bleek onder andere dat er een partij van 200 kilogram cafeïne zou worden geleverd bij de loods aan de Groesweg in Maasbree. Een observatieteam van de politie heeft op 11 oktober dat jaar waargenomen hoe die partij bij de loods werd gelost. Bij een doorzoeking van de loods aan de Groesweg is de politie vervolgens gestuit op de enorme hoeveelheid pillen. Het overgrote deel van de amfetaminepillen zat verstopt in honderden blikken ontbijtgranen.

Verschillende bedrijfsruimten

De loods was verdeeld in verschillende bedrijfsruimten. Een van deze ruimten werd gehuurd door de verdachte, die alle betrokkenheid ontkent. Hij heeft bij de politie verklaard dat hij de loods aan iemand anders onderverhuurde en dat die persoon verantwoordelijk moet zijn voor hetgeen is aangetroffen. Volgens de officier van justitie weerleggen onder meer diverse getuigenverklaringen het scenario van de verdachte. Ook heeft de man geen concrete en verifieerbare gegevens van de onderhuurder kunnen verstrekken. Andere huurders verklaarden dat zij eerder pallets voor de verdachte in ontvangst hebben genomen en dat zij niets weten over een eventuele andere huurder.

Namaak Captagon

Het verdovende middel amfetamine wordt in Europa doorgaans als poeder gebruikt. Amfetamine in pilvorm staat bekend als namaak Captagon tabletten. Van origine is Captagon de merknaam van een geneesmiddel, dat tegenwoordig niet meer als zodanig wordt toegepast. Het is wel bekend dat de namaak Captagon tabletten veelal in het Midden-Oosten worden gebruikt. “Volgens berichten in de media wordt het daar niet alleen als een genotmiddel gebruikt, maar wordt het ook gebruikt door strijders in diverse gewapende conflicten”, lichtte de officier van justitie op zitting toe. “De verdachte heeft door zijn handelen direct of indirect bijgedragen aan de schadelijke gevolgen van deze drugshandel en aan het in stand houden van het illegale drugscircuit. De reden waarom hij hierbij is betroken, is onbekend gebleven, maar doorgaans worden dit soort strafbare feiten gepleegd uit winstbejag.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.