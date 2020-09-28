Twee mannen uit Ede opgepakt in onderzoek inbraak brandweerkazerne Maarn-Maarsbergen

In het onderzoek naar de inbraak bij de brandweerkazerne op 21 september in Maarsbergen heeft de politie afgelopen woensdag 23 september twee personen aangehouden. 'De verdachten, twee mannen van 22 en 24 jaar uit Ede, zijn aangehouden voor heling. Het gestolen gereedschap is inmiddels teruggevonden. Wij doen verder onderzoek naar de inbraak en de personen die hierbij mogelijk betrokken zijn', zo meldt de politie maandag.

Kazerne Tuindorpweg

De inbraak vond plaats in de nacht van zondag 20 op maandag 21 september. Rond 00.45 uur ging het alarm af bij de brandweerkazerne aan de Tuindorpweg. Agenten en de brandweer kwamen snel ter plaatse. Al snel werd duidelijk dat er was ingebroken en dat verschillende spullen waren meegenomen.

Verdachten weggereden

'Na de inbraak hebben wij nog in de omgeving gezocht, maar verdachten waren toen al weg. Zij zijn waarschijnlijk weggereden in een auto in de richting van het centrum van Maarn', aldus de politie.

Gestolen gereedschap

De politie ziet de laatste tijd vaker dat er wordt ingebroken bij brandweerkazernes. Daarbij wordt zwaar gereedschap gestolen. Dit gereedschap kan worden gebruikt bij andere inbraken, bijvoorbeeld bij juweliers.