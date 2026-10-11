Taakstraf en ruim 2 miljoen euro afgepakt voor gokfraude met welkomstbonussen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan een 46-jarige verdachte een strafbeschikking in de vorm van de maximale taakstraf van 180 uur opgelegd. Dit meldt het OM.

2,1 miljoen euro afgepakt

Daarnaast moet de man afstand doen van in totaal 2,1 miljoen euro waarop door het OM beslag is gelegd. De verdachte heeft in de periode van 2007 tot en met 2016 gebruik gemaakt van valse geschriften en identiteitsbewijzen om zo online casino’s te bewegen tot uitbetaling van gokwinsten.

Welkomstbonussen

De verdachte heeft van 2007 tot en met 2016 bij in Nederland zonder vergunning opererende online casino’s gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met ruim 400 afzonderlijke accounts onder valse en andermans namen zogenaamde welkomstbonussen en reloads te krijgen. Deze bonussen werden door de online casino’s ingezet om nieuwe gokkers aan te trekken en te behouden. Door op deze schaal gebruik te maken van deze bonussen stijgt de gemiddelde winkans naar boven de 50%.

Valse stukken opgemaakt

Indien een online casino vermoedde dat één persoon met meerdere accounts casinospellen speelde om meerdere welkomstbonussen te kunnen innen, werden de accounts gesloten en eventuele tegoeden niet uitbetaald. Om dat sluiten te voorkomen, maakte de verdachte stukken die de casino’s opvroegen, om de identiteit te controleren, valselijk op en beschikte hij over een uitgebreid technisch netwerk, waarbij per account gebruik werd gemaakt van een eigen lP-adres. Ook liet hij de speelwinsten uitbetalen via verschillende Payment Service Providers en e-wallets.

Buitengerechtelijke afdoening

Het OM verwijt de verdachte valsheid in geschrift en het voorhanden hebben en gebruiken van valse identiteitsbewijzen. Daarom legt het OM een strafbeschikking op in de vorm van een maximale taakstraf van 180 uur en wordt 2,1 miljoen euro aan met deze strafbare feiten behaald voordeel afgepakt. Het OM vindt dit een passende afdoening in deze strafzaak.

Hypotheek moeten nemen op zijn huis

Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende feiten en omstandigheden naast de ernst van de strafbare gedragingen. Zo is de verdachte in 2016 uit eigen beweging gestopt met de verboden gedragingen en heeft hij sindsdien geen nieuwe strafbare feiten begaan. Ook heeft hij een baan en draagt op positieve wijze bij aan de samenleving, onder andere door vrijwilligerswerk te doen. Verdachte heeft medewerking verleend aan het onderzoek en moet tevens een hypotheek op zijn huis nemen om te kunnen voldoen aan het bedrag van 2,1 miljoen euro waarvan hij afstand moet doen. Een buitengerechtelijke afdoening geldt bovendien als efficiënte afdoening, waarbij geen extra capaciteit van de rechtspraak gevraagd wordt.