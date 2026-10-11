Regenboogvlag en verlichte politiebureaus vandaag op Coming Out Day

Vandaag, zondag 11 oktober, is het Coming Out Day: de dag om wereldwijd aandacht te hebben voor en solidariteit te tonen met mensen die openlijk voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomen. Een dag waarop we vieren dat je open kan zijn over wie je bent. 'Op politiebureaus door heel Nederland hijsen we daarom de Progress Pride-vlag. ‘s Avonds verlichten we bovendien in iedere provincie één politiebureau in de regenboogkleuren', zo meldt de politie.

Acceptatie

Het landelijke hoofdkantoor van de politie in Den Haag is ook verlicht vanwege Coming Out Day. Als politie willen we hiermee bijdragen aan de acceptatie en emancipatie van dit thema in de samenleving en benadrukken we dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht je seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Werkgever te zijn voor iedereen

Ook vinden we het belangrijk om een werkgever voor iedereen te zijn en te laten zien dat wij waarde hechten aan diversiteit en inclusie: iedereen is welkom bij ons. En om medewerkers bewust te maken van de dillema’s en drempels die sommige andere collega’s ervaren.

Aangifte doen of contact met LHBTIQ+ politiemensen

Tegelijk willen we de drempel verlagen om online een melding of aangifte te doen van discriminatie, intimidatie of geweld gerelateerd aan dit thema. Telefonisch contact opnemen kan via 0900-8844. Wanneer het nodig is, bieden politiecollega’s van Roze in Blauw ondersteuning. Roze in Blauw is het medewerkersnetwerk van de politie voor LHBTIQ’ers. Deze politiemensen zijn het aanspreekpunt voor de LHBTIQ+-gemeenschap in de samenleving en binnen de politie. Roze in Blauw is ook rechtstreeks bereikbaar via 088-1691234.

