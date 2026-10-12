Nieuw stelsel maakt dierentuinen van deze tijd

Het vergunningenstelsel voor dierentuinen gaat op de schop. Dierentuinen die vooroplopen moeten ruimte krijgen om te vernieuwen, terwijl dierentuinen die achterblijven worden aangespoord om zich te ontwikkelen. Dat schrijft staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) in een visiebrief die hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Staatssecretaris Erkens, ministerie LVVN: “Dierentuinen zijn al sinds jaar en dag een geliefd uitje voor jong en oud. Tegelijkertijd zijn we met de jaren meer waarde gaan hechten aan dierenwelzijn. Het is daarom van belang dat dierentuinen meegaan met de tijd. Huidige regels zitten die vooruitgang vaak in weg. Daarom wil ik onnodige regeldruk wegnemen en het vergunningensysteem veranderen, zodat er ruimte komt voor dierentuinen die vooroplopen en achterblijvers worden bijgestuurd.’’

Vooroplopers belonen, achterblijvers bijsturen

Dierentuin hebben nu een vergunning voor onbepaalde tijd. Hierdoor is het lastig om dierentuinen die achterblijven aan te spreken en is er weinig urgentie om vernieuwingen door te voeren. Alleen dierentuinen die wijzigingen willen aanbrengen om met de tijd mee te gaan, worden opnieuw getoetst en stuiten daarbij op enorme administratieve lasten. Dat geeft een verkeerde prikkel. Een dierentuin die niets verandert, kan jarenlang doorgaan zoals voorheen. Een dierentuin die wil investeren in betere verblijven, kan juist vastlopen in regels.

Dierentuinen moeten nu bijvoorbeeld tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de diameter is van een zitstok voor vogels. We schrappen onnodige administratieve regeldruk en maken vernieuwen makkelijker.

Dierentuinen die in ontwikkeling achterblijven, worden hierop aangesproken. Dit is binnen het huidige vergunningenstelsel niet mogelijk. Weigeren zij onder het nieuwe stelsel vernieuwingen door te voeren, dan kan handhaving plaatsvinden, bijvoorbeeld via een last onder dwangsom om verbetering af te dwingen. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid om in een uiterst geval een vergunning in te trekken.

Samen werken aan een toekomstbestendige sector

De visie is tot stand gekomen op basis van gesprekken die het ministerie van LVVN de afgelopen jaren heeft gevoerd met dierentuinen, uitvoerings- en dierenwelzijnsorganisaties. Ook de zienswijze van de RDA over dierentuinen ligt aan de visie ten grondslag. De herziening van het stelsel wordt daarom ook samen met deze partijen verder uitgewerkt.