Nieuwe Denk vooruit campagne om extra aandacht te vragen om voor te bereiden op noodsituatie

De kans op een noodsituatie houdt Nederlanders bezig, blijkt uit de nieuwste Risico- en Crisisbarometer van NCTV, die vandaag is gepubliceerd. Zo maakt ruim de helft van de Nederlanders zich zorgen over de uitval van vitale processen, zoals stroom, water of internet. Om zich te wapenen tegen uitval en andere noodsituaties, bereiden steeds meer Nederlanders zich voor. Ruim vier op de tien Nederlanders ondernamen actie om beter voorbereid te zijn op 72 uur zonder stroom, water en internet, bijvoorbeeld met het aanschaffen of samenstellen van een noodpakket of het maken van afspraken met het gezin of de buurt.

Dat de campagne en voorbereiding op noodsituaties nodig zijn, bleek afgelopen zomer. We werden geconfronteerd met grote natuurbranden en extreme droogte, terwijl in Duitsland meerdere keren sprake was van sabotagepogingen van het stroomnet. Kortom: genoeg incidenten die aanleiding geven om met de voorbereiding op noodsituaties aan de slag te gaan. Om iedereen te helpen met de voorbereiding op noodsituaties, start de Rijksoverheid vandaag samen met partners een nieuwe Denk vooruit-campagne. De nieuwe campagne legt Nederlanders verschillende vragen voor over thema’s die óók bij de voorbereiding op noodsituaties komen kijken.

Samen voorbereid

Waarbij de eerste campagne zich richtte op het samenstellen van een noodpakket, focust deze campagne meer op andere zaken. Zoals: wie vangt de kinderen op als je door extreem weer niet thuis kunt komen? En: is je powerbank opgeladen voor het geval er geen stroom is bij een landelijke storing? Of: wie heeft er hulp nodig als de lift niet werkt? Door na te denken over deze vragen en ze te beantwoorden, ben je samen beter voorbereid. En weet je wie er voor jou en je kinderen is en wie jij kunt helpen als dat nodig is.

“Niet eerder bereidden zoveel Nederlanders zich voor op risico’s en dreigingen. Het noodpakket en het maken van afspraken is een goede basis”, zegt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. “Tegelijkertijd vragen we je om met de nieuwe campagne verder te denken, aan zaken waarover je misschien nog niet dacht. En leggen we met vragen uit dat voorbereiden vaak in kleine stappen zit. In bijvoorbeeld de vraag wie de kinderen opvangt als jij niet thuis kunt komen, het pinnen van contant geld voor noodgevallen, of het instellen van je noodradio op de juiste zender. Door dit najaar weer in gesprek te gaan en na te denken over zaken die je nog niet hebt geregeld, staan we samen sterker bij een noodsituatie.”

Beter voorbereid in drie stappen

De campagne draagt door het stellen van vragen bij aan het zetten van drie eenvoudige stappen die helpen om beter voorbereid te zijn op noodsituaties:

Stap 1: Stel een noodpakket samen. Denk aan water, eten en andere zaken die je niet kunt missen bij een noodsituatie. Vergeet voer voor je huisdier niet en denk ook aan babyvoeding of medicijnen.

Stap 2: Maak een noodplan. Met je gezin of omgeving kun je afspreken wat jullie doen bij een noodsituatie. Hoe jullie elkaar bijvoorbeeld bereiken, of wie meer hulp nodig heeft. Zorg ervoor dat jullie allemaal weten welke afspraken er gemaakt zijn. Dat kan bijvoorbeeld met een noodplan.

Stap 3: Praat erover. Praat met elkaar; met je gezin, je buren, ouders of kinderen bijvoorbeeld. Zo kom je erachter of je buren uit je omgeving zorg nodig hebben. Door het in je omgeving over voorbereiding te hebben, sta je sterker in een noodsituatie.

Op www.denkvooruit.nl staan concrete handelingsperspectieven die je helpen voorbereiden op een noodsituatie. Ook staat er op de website uitleg over welke risico’s er zijn in Nederland.

Denk vooruit deze week in het hele land

Deze week reist Denk vooruit langs tientallen gemeenten in heel Nederland. Tijdens een publieksactivatie gaat een activatieteam in gesprek met voorbijgangers over de vragen die in de campagne centraal staan. Daarnaast wordt de campagne uitgerold op digitale reclameborden, sociale media, radio en tv.