Pandajong Lang Yue vertrekt naar China voor belangrijke rol in soortbehoud

Pandajong Lang Yue, geboren op 12 juli 2024 in Ouwehands Dierenpark, vertrekt eind oktober naar China. Daar zal zij haar rol binnen het programma voor het behoud van de reuzenpanda voortzetten en mogelijk in de toekomst zelf bijdragen aan een nieuwe generatie reuzenpanda’s. Haar ouders Wu Wen en Xing Ya blijven in Ouwehands Dierenpark.

Samenwerking voor behoud van de reuzenpanda

Ouwehands Dierenpark werkt samen met de Chinese partners aan de bescherming en het behoud van de reuzenpanda. De komst van reuzenpanda’s naar Nederland, de geboorte van jongen en uiteindelijk ook hun vertrek naar China maken onderdeel uit van deze samenwerking.

Binnen het ‘Agreement on Collaborative Conservation and Research of Giant Pandas’ tussen China Wildlife Conservation Association en Ouwehands Dierenpark is afgesproken dat reuzenpanda’s die buiten China worden geboren voor hun vierde levensjaar naar China verhuizen. Na ruim twee jaar in Rhenen is voor Lang Yue nu het moment aangebroken om deze volgende stap te zetten.

Een volgende fase voor Lang Yue

Ook in de natuur gaan jonge reuzenpanda’s na verloop van tijd hun eigen weg. De reuzenpanda leeft van nature solitair. Een jong blijft ongeveer twee jaar bij de moeder en wordt daarna zelfstandig. Het vertrek van Lang Yue past daarmee ook bij de natuurlijke ontwikkeling van een jonge reuzenpanda. Ze redt zichzelf goed en is fysiek en qua voeding niet meer afhankelijk van haar moeder.

Ouwehands Dierenpark werkt al maanden samen met de Chinese partners toe naar haar vertrek. Wu Wen en Xing Ya blijven in Ouwehands Dierenpark. Het park hoopt in de toekomst opnieuw toe te kunnen werken naar een paring en daarmee een verdere bijdrage te leveren aan het behoud van deze bijzondere diersoort.

Toekomst in China

Eind oktober vertrekt Lang Yue naar China. Ouwehands Dierenpark organiseert een passende afscheidsceremonie. In China krijgt Lang Yue een nieuwe plek en zal zij haar rol binnen het programma voor het behoud van de reuzenpanda verder vervullen. De hoop is dat zij in de toekomst zelf jongen krijgt en zo bijdraagt aan een volgende generatie reuzenpanda’s.

Dankzij natuurbeschermingsmaatregelen en de bescherming van leefgebieden is de status van de reuzenpanda volgens IUCN verbeterd van bedreigd naar kwetsbaar. Internationale samenwerking, soortbehoud en het beschermen en herstellen van het natuurlijke leefgebied blijven belangrijk voor de toekomst van de reuzenpanda.

