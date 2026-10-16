vrijdag, 16. oktober 2026 - 20:10 Update: 16-10-2026 20:18
Vermiste vrouw dood in water gevonden
Amsterdam
Vanochtend is aan de Amsteldijk een overleden vrouw in het water aangetroffen. Het gaat om een 29-jarige vrouw uit Amsterdam die sinds zondag 4 oktober werd vermist. De politie gaat uit van een misdrijf.
Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek.Wat haar is overkomen en waar zij om het leven is gekomen, is nog niet bekend.
Haar familie meldde haar op 5 oktober als vermist. Sindsdien is intensief naar haar gezocht.
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