Recherche vraagt hulp bij onderzoek naar dode 29-jarige vrouw in koffer Amsteldijk

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is bezig met een zeer uitgebreid onderzoek na de vondst van een overleden 29-jarige vrouw uit Amsterdam. 'De vrouw werd vrijdagochtend 16 oktober rond 08:30 uur overleden aangetroffen in een koffer in het water bij de Amsteldijk', zo meldt de politie maandag.

Vrouw was sinds 4 oktober vermist

Wat de Amsterdamse jonge vrouw precies is overkomen en waar zij is overleden, is nog niet duidelijk. Ook is er nog geen verdachte aangehouden. De vrouw was sinds 4 oktober vermist en op 5 oktober is zij door haar familie als vermist opgegeven omdat zij zich zorgen maakten over haar welzijn.

Vertrokken op fiets vanaf de RAI met onbekende man

Sindsdien zijn er diverse technische en tactische opsporingsmiddelen ingezet. Haar vermissing is door de politie op dinsdag 13 oktober gedeeld met het publiek. Daarin werd gemeld dat zij op 4 oktober vanaf de RAI is vertrokken met een onbekende man op de fiets richting Buitenveldert. Of deze nog onbekende persoon een rol speelt bij haar vermissing is op dit moment niet duidelijk.

Tijdlijn

Rechercheurs werken aan een tijdlijn vanaf het moment dat de 29-jarige vrouw vermist raakte, tot het moment dat zij overleden werd aangetroffen aan de Amsteldijk. De hulp van het publiek is hierbij van groot belang. Van de vrouw is het volgende signalement bekend:

- Normaal postuur

- Tussen de 165 tot 170 cm lang

- Zwart krullend haar

- Kleding: jurk met panterprint en witte New Balance schoenen

Dringend verzoek: Meld het als je informatie hebt!

Iedereen die de vrouw na 4 oktober mogelijk nog gezien heeft of die de beschikking heeft over camerabeelden waar zij mogelijk op staat, wordt dringend verzocht om informatie te delen. Ook andere mogelijk relevante informatie hoort de recherche graag. Dit kan via het onderstaande tipformulier of via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl