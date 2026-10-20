Vultaak EBN: gasopslag is op vereiste 64 procent

Energie Beheer Nederland (EBN) heeft haar vultaak voor de Nederlandse gasopslagen volbracht en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van het EU vuldoel van 64%. Dit meldt EBN dinsdag.

Vultaak voltooid

Vanuit haar rol als publiek energiebedrijf heeft EBN deze vultaak voltooid in goede samenwerking met de operators van de bergingen en met zo min mogelijk extra implicaties voor de markt.

93 TWh in opslag

'Op dit moment zit er circa 93 TWh in de gasopslagen in Nederland dat overeenkomt met een vulgraad van ruim 64 procent. Normaal gesproken worden de gasopslagen in de zomerperiode gevuld door marktpartijen. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de sluiting van de Straat van Hormuz in het voorjaar, stegen de aardgasprijzen zodanig dat het commercieel onaantrekkelijk werd voor marktpartijen om gas op te slaan', meldt EBN.

Opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Om te borgen dat het Europese vuldoel – destijds 74% (ca. 107 TWh) – werd gehaald, kreeg EBN een opdracht voor van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om maximaal 85 TWh gas op te slaan in gasopslagen PGI Alkmaar, Grijpskerk, Norg en Bergermeer, indien marktpartijen dit onvoldoende doen. In september stelde het ministerie na een oproep van de EU het vuldoel voor Nederland bij naar 64%, wat neerkomt op ca. 93 TWh. Dat doel is nu behaald, mede dankzij de bijdrage van EBN.

Uitdagende omstandigheden

Het negatieve verschil tussen de zomer- en winterprijzen van gas – de zogeheten ‘spread’ – was niet de enige uitdaging bij het vullen van de gasopslagen afgelopen zomer. Ook de aanhoudende geopolitieke onzekerheden en technische beperkingen bij het injecteren van gas bij hoge temperaturen, speelden een rol.

'Zorgvuldige timing en dosering van de in- en verkoop van gas'

Nicolien Vrisou van Eck, directeur gastransitie bij EBN: “Onze vultaak is volbracht met als uitgangspunt om zo min mogelijk marktverstorend te werken en zo voordelig mogelijk te handelen. Dat vraagt zorgvuldige timing en dosering van de in- en verkoop van gas. We zijn blij dat we de eerste helft van onze taak, het vullen, in goede samenwerking met de operators van de opslagen hebben kunnen volbrengen. Nu gaan we ons richten op het leveren van het gas uit de opslagen.” Het Rijk stelde bijna 1 miljard euro beschikbaar om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de vultaak. Welk deel van de subsidie uiteindelijk moet worden gebruikt, is bekend aan het einde van het seizoen wanneer de totale balans wordt opgemaakt.

Vultaak 2027/2028

Vrijdag maakte het kabinet bekend dat zij EBN ook voor het vulseizoen 2027/2028 de opdracht wil geven om tot maximaal 80 TWh op te slaan in de gasopslagen, voor zover de markt dat zelf niet doet. EBN is in gesprek met het ministerie over de invulling van deze taak en is gestart met de voorbereidingen.