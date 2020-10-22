Ruim 2 miljoen flitsboetes in 8 maanden, 39% meer boetes voor door rood rijden

Nederlandse flitspalen registreerden van januari tot en met augustus 2026 ruim 2 miljoen verkeersovertredingen. Dat zijn er 203.500 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een stijging van 11%, oftewel ruim 8.300 overtredingen per dag. Het aantal boetes voor door rood rijden steeg het hardst: een toename van 39%. Dat blijkt uit een analyse van Autoverzekering.nl op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De stijging komt niet uit het hele land: Zuid-Holland alleen al zorgt voor ruim driekwart van de landelijke toename, terwijl het aantal boetes in vier provincies juist daalde.

Snelheidsboetes vormen 94% van het totaal

De meeste flitsboetes werden uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. In de eerste acht maanden van 2026 registreerden flitspalen 1.901.150 boetes voor te hard rijden. Dat zijn er 10% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee vormen snelheidsboetes 94% van alle flitsboetes.

Boetes voor door rood rijden vormen met 6% een klein deel van het totaal, maar groeien veruit het snelst. In de eerste acht maanden van 2025 registreerden flitspalen 84.268 overtredingen voor rijden door rood licht. Dit jaar liep dat aantal op tot 116.799. Dat is goed voor een stijging van 39%.

Flexibele flitspalen goed voor ruim een kwart van alle boetes

Ruim een kwart van alle boetes komt van flexibele flitspalen: verplaatsbare flitspalen die controleren of automobilisten zich aan de maximumsnelheid houden. Ze staan tijdelijk op één locatie en worden daarna verplaatst naar een andere plek waar regelmatig te hard wordt gereden. Deze palen waren in 2026 goed voor 545.969 boetes, tegen 507.325 een jaar eerder.