Woning in Limburgse Banholt beschoten

De politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag een onderzoek gestart na meldingen dat mensen schoten hoorden op straat in het Limburgse Banholt. 'Bij aankomst van de agenten bleek dat de voordeur van een woning aan de Sint Gerlachusstraat beschadigd was. Er is niemand gewond geraakt', zo meldt de politie.

Diverse hulzen op de weg gevonden

In de vroege zaterdagochtend, rond 04.30 uur kwamen meerdere meldingen binnen bij de politie. 'In de straat in Banholt zagen agenten diverse hulzen op de weg liggen en bleek een voordeur van een woning beschadigd te zijn', aldus de politie.

Buurtonderzoek

Er is meteen gestart met een onderzoek om te achterhalen wat zich in de straat heeft afgespeeld. Specialisten van de Forensische Opsporing doen sporenonderzoek. Zaterdagochtend is een buurtonderzoek gestart. Hierbij worden getuigen gehoord en eventuele camerabeelden uit de omgeving bekeken.