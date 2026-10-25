Vrouw zwaar mishandeld op feest in Amsterdam

De recherche is op zoek naar de verdachte van een zware mishandeling op een feest aan de Rhôneweg in Amsterdam. 'In de vroege ochtend van zaterdag 24 oktober 2026 mishandelde de verdachte een vrouw bij een ruzie', zo meldt de politie zondag.

Vrouw op hoofd geslagen met zwaar voorwerp

Rond 05.40 uur gaat het mis op een feest aan de Rhôneweg. Als twee vrouwen ruzie met elkaar krijgen, bemoeit een man zich ermee en slaat één van de vrouwen met een voorwerp op haar hoofd. De vrouw raakt hierbij zwaargewond.

Agressieve gasten op afstand houden met wapenstok

Door de ruzie ontstaat er veel onrust op het feest en moet de politie met veel eenheden ter plaatse komen. De agenten moeten zelfs op linie optreden om agressieve gasten op afstand houden en te verwijderen. Hierbij gebruikt de politie geweld door de wapenstok te gebruiken.

Verdachte gevlucht

'In het tumult dat ontstaat, ziet de verdachte van de zware mishandeling kans om te vluchten. De recherche is op zoek naar hem. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis en aan haar zware verwondingen behandeld', aldus de politie.

Getuigenoproep

De recherche en Forensische Opsporing (FO) zijn een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen. De politie komt dan ook graag in contact met getuigen van deze zware mishandeling.