Vrachtschip geteisterd door windkracht 9 bij Schiermonnikoog, meerdere gewonden aan boord

Een vrachtschip is zondagmiddag op drift geraakt door de harde wind en problemen met het anker. Dit meldt de Kustwacht.

'Krabbend anker'

Het schip UHL Freedom ligt in een ankervak ongeveer 29 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Het schip heeft een ‘krabbend anker’. Hierdoor blijft het schip niet op zijn plek liggen, maar drijft het langzaam af door wind of stroming. 'Aan boord zijn meerdere gewonden gevallen. Aan boord bevinden zich 25 bemanningsleden', aldus de Kustwacht.

Update: 25 oktober 2026 18:35 uur

De UHL Freedom vaart nu met beperkt motorvermogen in ankervak 9 ten noorden van Schiermonnikoog. Onze noodhulpsleper Guardian ligt inmiddels in de buurt van het vrachtschip. De Guardian blijft in de wachtstand bij de UHL Freedom. De reddingboten gaan daarom terug naar hun station. Ook de Duitse hulp gaat weer terug naar hun eigen posities.

Waar het schip nu naar toe vaart of naar welke haven is aan de rederij van het schip. Als Kustwacht blijven we de situatie van de UHL Freedom in de gaten houden.

Update: 25 oktober 2026 16:26 uur

Onze noodhulpsleper Guardian vaart momenteel richting het schip UHL Freedom. Ook de Duitse sleper Nordic vaart richting het schip. Het duurt nog enige uren voordat die bij het schip zijn.

Update: 25 oktober 2026 16:22 uur

Het gaat om vijf gewonden. De bemanning van de kustwachthelikopter heeft twee gewonden aan boord gehesen. Ze vliegen naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) waar de gewonden verdere medische hulp krijgen. Om wat voor verwondingen het gaat is niet bekend.

Update: 25 oktober 2026 15:52 uur

De wind op de locatie is 9 Beaufort.

Update: 25 oktober 2026 15:51 uur

Hoe de bemanningsleden gewond zijn geraakt is niet bekend. Hulpverleners zijn momenteel aanwezig. Zo is de Kustwachthelikopter bij het schip en heeft een ambulanceverpleegkundige aan boord afgezet. Ook zijn meerdere reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in de buurt.