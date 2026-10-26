Werkzaamheden N205 eerder afgerond

De Schipholweg tussen Haarlem, Vijfhuizen en A9 is afgelopen vrijdagavond 23 oktober weer opengesteld. 'De werkzaamheden aan de N205 zijn eerder afgerond dan gepland', zo meldt de provincie Noord-Holland.

Asfalt vervangen en nieuwe belijning aangebracht

De provincie heeft in fasen het asfalt vervangen en nieuwe belijning aangebracht. 'De oorspronkelijke planning was dat de werkzaamheden tot maandag 26 oktober 05.00 uur zouden duren, maar het werk is eerder klaar', aldus de provincie.