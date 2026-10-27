Nieuwe pantservoertuigen voor Defensie

De landmacht krijgt extra CV90-gevechtsvoertuigen, meer brugleggende tanks en voertuigen om door onder meer zware verdedigingslinies, mijnenvelden, muren en andere obstakels te breken. 'Ook koopt Defensie nieuwe pantserrups- en zware bergingsvoertuigen', zo meldt staatssecretaris Derk Boswijk in een brief aan de Tweede Kamer vandaag schriftelijk gemeld.

Mogelijk grootschalig conflict

Rekening houdend met een mogelijk grootschalig conflict, is het belangrijk dat de landmacht voldoende gevechtscapaciteit heeft. Het nieuwe materieel rust voornamelijk de zware en middelzware infanteriebrigade van de landmacht beter uit.

Pantserinfanteriebataljon Nassau-Dietz kazerne Budel

De nieuwe, moderne CV90-gevechtsvoertuigen zijn voor het nog op te richten pantserinfanteriebataljon dat op de Nassau-Dietz kazerne in Budel komt. Onder leiding van Zweden koopt Nederland de CV90’s samen met andere landen. Deelname aan dit internationale initiatief zorgt voor een snellere levering. Ook versterkt het de samenwerking met Europese bondgenoten.

Obstakels doorbreken

Het huidige Leopard 2-geniedoorbraaksysteem, ook wel Kodiak genoemd, is verouderd. Het is onvoldoende bestand tegen huidige en toekomstige dreigingen. Daar komt nog bij dat de Kodiak kampt met storingen en uitval, wat de inzetbaarheid beperkt. Alle reden dus dit systeem te vervangen voor betrouwbare voertuigen die in staat zijn de meest uiteenlopende obstakels uit de weg te ruimen. Ook koopt Defensie meer brugleggende tanks om tijdelijke overspanningen over het water te leggen. Hiervoor sluit Nederland waarschijnlijk aan bij een Duits contract.

Pantserrups- en bergingsvoertuigen

Daarnaast kiest Defensie voor een nieuw ondersteunend pantserrupsvoertuig en voor de zware bergingsvoertuigen Wisent-2, bedoeld om gestrand materieel te bergen. Beide soorten worden geleverd door het Duitse bedrijf Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG).

Als ondersteunend pantserrupsvoertuig schaft Defensie de Armoured Combat Support Vehicle (ACSV) aan. Het gaat om meerdere varianten hiervan. Denk aan een ambulance, commandopost, mijnenlegger en rijlesvoertuig. Noorwegen gebruikt dit voertuig al.

Werk voor Nederlandse bedrijven

De nieuwe voertuigen leveren veel werk op voor Nederlandse bedrijven. Zo zal Van Halteren Technologies de ACSV en de bergingsvoertuigen in Nederland in elkaar zetten. Het bedrijf voert ook het onderhoud uit. Andere bedrijven, zoals KONI Nederland en Neways Electronics, leveren onderdelen. De samenwerking met het Duitse FFG versterkt zowel de Nederlandse als de Europese wapenindustrie. Avient Protective Materials gaat supervezels leveren voor ballistische protectie van de ACSV.