Door panter aangevallen dierenverzorgster Safaripark Beekse Bergen overleden

De dierenverzorgster van Safaripark Beekse Bergen, die afgelopen zaterdag 24 oktober door een panter in een dierenverblijf werd aangevallen en daarbij zeer ernstig gewond raakte, is dinsdag aan haar verwondingen overleden. Dit meldt het dierenpark vandaag in een verklaring op haar website.

'Enorm veel verdriet'

Met enorm veel verdriet moeten we melden dat de dierenverzorgster van Safaripark Beekse Bergen vandaag is overleden'. Wij delen dit in overleg met haar familie', aldus het dierenpark.

Al bijna 40 jaar werkzaam bij dierenpark

'De verzorgster begon op 17-jarige leeftijd bij Safaripark Beekse Bergen en werkte hier, met korte tussenpozen, al bijna 40 jaar. Haar overlijden raakt ons allemaal diep en we leven intens mee met haar familie, vrienden en naasten. Op dit moment ligt onze volledige aandacht bij de ondersteuning van haar familie en haar collega's', meldt het dierenpark.

Condoleanceplek in dierenpark

'Er zal in het park een plek worden ingericht om condoleances achter te laten. Alle collega's krijgen vanzelfsprekend de gelegenheid om afscheid te nemen', meldt het dierenpark.

Onafhankelijk onderzoek

'Er wordt een onafhankelijk onderzoek gestart. Daarover kunnen wij op dit moment geen verdere uitspraken doen. Wij vragen om begrip en rust voor haar nabestaanden en onze medewerkers, zodat zij dit ingrijpende verlies kunnen verwerken', aldus Safaripark Beekse Bergen in haar verklaring.