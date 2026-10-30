Vier verdachten aangehouden in onderzoek naar reeks fietsendiefstallen

In een groot onderzoek naar een reeks fietsendiefstallen in Putten is afgelopen week een doorbraak geweest. In het onderzoek zijn de afgelopen tijd vier verdachten aangehouden. Twee van hen worden verdacht van betrokkenheid bij tientallen fietsendiefstallen. De andere twee zijn op heterdaad aangehouden op verdenking van heling.

Vier aanhoudingen tijdens actiedag

De aanhoudingen volgen op een uitgebreid onderzoek naar meerdere fietsdiefstallen. Dankzij dit onderzoek heeft de politie zicht gekregen op de mogelijke betrokkenheid van de verdachten bij verschillende zaken. Op donderdag 29 oktober startte de politie een actiedag, met als doel de fietsendieven op heterdaad te betrappen. Dat is gelukt: er zijn in totaal vier verdachten aangehouden.

Het gaat om vier mannen van 23, 29, 34 en 36 jaar. Twee van hen wonen in Rotterdam. Van de andere twee is de woonplaats niet bekend.

Onderweg naar het buitenland

Uit het onderzoek kwam een werkwijze naar voren waarbij de gestolen fietsen eerst op een andere plek werden neergezet, uit het zicht. Op een later moment werden ze in een busje geladen. Het ging uitsluitend om elektrische fietsen met een hoge financiële waarde.

De politie wist het busje tijdens een geplande actie te onderscheppen. In het voertuig werden meerdere fietsen aangetroffen. Op de navigatie was al een route naar het buitenland was ingesteld.

Onderzoek naar rol van verdachten gaat door

De politie onderzoekt nog welke rol de vier verdachten precies hebben gespeeld en welke fietsendiefstallen aan hen kunnen worden gekoppeld. Twee verdachten worden verdacht van betrokkenheid bij tientallen fietsendiefstallen. De andere twee zijn aangehouden op verdenking van heling. Het onderzoek naar de exacte betrokkenheid van de verdachten loopt nog.