Bewoners studentenwoning overlopen gewelddadige inbreker en houden hem aan

Een student (23) kreeg afgelopen nacht de schrik van zijn leven toen hij bij thuiskomst in het studentenhuis een inbreker tegen het lijf liep. Hij raakte in gevecht met de man, maar kreeg hulp van zijn huisgenoten.

Kort na 4 uur komt de aangever thuis in de studentenwoning aan de Ringbaan Oost in Tilburg. Hij ziet een man binnen staan en als hij dichterbij komt beseft hij plots dat die persoon daar niet thuishoort. De aangever bedenkt zich geen moment en grijpt de inbreker vast. Dan ontstaat er een stevig gevecht, waarbij de verdachte (31) zich uiteindelijk los weet te maken en de voordeur uitrent. Hij wordt daarbij echter gevolgd door enkele huisgenoten die op het tumult afgekomen zijn. Zij halen de inbreker na enkele meters in en houden hem vast tot de politie komt. In zijn rugzak worden eigendommen van de aangever gevonden, waaronder diens laptop.