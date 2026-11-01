34 aanhoudingen na onrust door Gen Z oproep in Den Haag

De politie was op zaterdag 31 oktober in grote getalen aanwezig in het centrum van Den Haag. Deze grootschalige inzet was naar aanleiding van online berichtgeving over een Gen Z oproep en het plunderen van winkels in de Haagse binnenstad. Uiteindelijk zijn 34 personen aangehouden en zijn grote incidenten uitgebleven.

De politie heeft zich samen met de gemeente Den Haag en het Openbaar Ministerie voorbereid op deze dag. Zo heeft de politie in aanloop naar deze dag op basis van het actuele informatiebeeld zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen genomen. Ons optreden was er dan ook op gericht om bij eventuele spanningen te de-escaleren.

Ongeregeldheden

De beginfase is rustig verlopen. Rond 15.00 uur was er een korte verstoring van de openbare orde waarbij twee groepen mogelijk de confrontatie met elkaar aan wilden gaan. De ME heeft toen daadkrachtig opgetreden en de groepen uit elkaar gedreven, waarna de openbare orde zich herstelde.

Burgemeester Van Zanen heeft rond 15.10 uur een noodbevel afgegeven. Dit noodbevel was in eerste instantie gericht op het kernwinkelgebied en is later uitgebreid met het Malieveld en het gebied rondom het Centraal Station.

Rond 19.00 uur was er sprake van een rustig straatbeeld in Den Haag. De politie bleef nog wel enige tijd zichtbaar aanwezig om de situatie nauwlettend in de gaten te houden.

Algemeen Commandant tijdens het Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (SGBO) zegt over de inzet: 'Gedurende de dag waren we zichtbaar aanwezig en hebben we volop de verbinding gezocht met aanwezige groepen, Haagse inwoners en winkeleigenaren. Zo hebben we de veiligheid kunnen waarborgen. Rond 15.00 uur werd de sfeer even grimmig en hebben we daadkrachtig opgetreden en voorkomen dat de stad Den Haag geplunderd of vernield is.’

Aanhoudingen

In totaal zijn 34 personen aangehouden op verdenking van onder meer verstoren van de openbare orde, openlijk geweld, het dragen van gezichtsbedekking, de wet ID, in bezit zijn van verboden middelen zoals illegaal vuurwerk en het niet voldoen aan bevel vordering ten tijde van het noodbevel. Het overgrote gedeelte van de aangehouden personen is minderjarig, tussen de 15-18 jaar en afkomstig uit onder anderen Amsterdam, Beerta, Lemele, Zwijndrecht en Zwolle.