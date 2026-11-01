Twee gewonden bij vecht- en steekpartij in Breda

Een groep jonge mannen loopt zaterdagavond over de Haverdijk in Breda met het voornemen om daar de bus te pakken. Zij passeren een andere groep van zo’n 8 a 10 jongeren vanwaaruit er opmerking naar hen worden gemaakt. Zo ontstaat er kort een grimmig sfeertje tussen beiden groepen. Als de eerste groep even later de bus in stapt, wordt een van hen aan zijn kleding naar buiten getrokken.

Een van zijn vrienden (18) die al in de bus zit schiet hem te hulp en er ontstaat een korte schermutseling in de deuropening van de bus. De chauffeur sluit dan de deuren en rijdt weg. Op dat moment ontdekt het 18-jarige slachtoffer in de bus dat hij een bloedende wond heeft, vermoedelijk omdat hij gestoken of gesneden is.

Het slachtoffer dat uit de bus werd getrokken is dan alleen met zijn belagers achtergebleven. Hij krijgt enkele rake klappen en moet geld over maken naar de rekening van een van zijn belagers. Zodoende is er al snel een verdachte (15) in beeld. Nog voordat de politie deze kan aanhouden meldt de vader van de verdachte zich echter met zijn zoon en diens broer om hen aan te geven. Het is nog niet duidelijk of een van hen ook verantwoordelijk is voor de steek- of snijwond. De politie onderzoekt het geweldsincident en sluit meer aanhoudingen niet uit.