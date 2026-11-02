Woonplannen voor boerenerf in Megchelen krijgen vorm

Initiatiefnemer Erik en gemeente Oude IJsselstreek zijn een stap verder richting een voorkeursschets voor het erf Waar het Wondert in Megchelen.

Woensdag 7 oktober 2026 verkenden zij tijdens de ontwerpsessie ‘Tekenen en rekenen’ samen met andere betrokken partijen de mogelijkheden voor wonen op het erf.



De planbegeleiders van Witteveen+Bos begeleidden de sessie. Zij brachten de verschillende perspectieven bij elkaar en legden ideeën en mogelijkheden al schetsend vast op de kaart: “Samen verkennen we de mogelijkheden voor het erf. We staan stil bij de erfprincipes van ‘Achterhoekse erven veranderen 2.0’, de financiële haalbaarheid van keuzes en de landschappelijke inpassing. Maar ook bij de beoogde doelgroep, beleidskaders en het beheer van het landschap door een community.”

Door samen te tekenen en te rekenen, kregen de ideeën voor het erf verder vorm, met aandacht voor creativiteit én haalbaarheid. De bijeenkomst vond plaats bij een van de deelnemende boerderijen aan de pilot Wonen op de boerderij van provincie Gelderland.