PS houden hoorzitting over luchtvaartbeleid van Gelderland

Op 4 november houden Provinciale Staten van Gelderland een hoorzitting over het Beleidskader Luchtvaart. Tijdens deze hoorzitting kunnen inwoners en andere belanghebbenden vertellen wat zij vinden van de toekomst van de luchtvaart in Gelderland. PS stelt het beleidskader op 16 december vast.

Met het Beleidskader Luchtvaart maakt Gelderland keuzes over wat wel en niet mag op de Gelderse luchthavens. Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het grondgebruik door de kleine burgerluchtvaart. Denk hierbij aan waar vliegtuigen, helikopters en drones opstijgen en landen. Ook de inzet van politie- en traumahelikopters en vliegverkeer van luchthavens buiten Gelderland hebben invloed op onze leefomgeving.

In het beleidskader staan de uitgangspunten voor het luchtvaartbeleid. Als later besluiten worden genomen over bijvoorbeeld vliegveld Teuge of andere kleine burgerluchthavens, wordt gekeken of deze passen binnen het beleidskader.

Ook jij kan inspreken

PS moeten op 16 december 2026 een besluit nemen over het Beleidskader Luchtvaart. Om zich op dit besluit voor te bereiden, organiseren zij op 4 november 2026 van 15.00 tot 17.00 uur een hoorzitting. Je kunt over dit onderwerp niet inspreken tijdens de Verkenning. Daarvoor is deze aparte hoorzitting tijdens de Informatiedag georganiseerd. Ook jij kunt inspreken als je PS wilt laten weten wat je van het beleidskader vindt.

Geïnteresseerden kunnen zich voor de hoorzitting aanmelden bij de Griffie via griffie@gelderland.nl. Hoeveel spreektijd iedere inspreker krijgt, hangt af van het aantal aanmeldingen. De hoorzitting vindt plaats in de Statenzaal van het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. Aanmelden kan tot maandag 2 november 2026, 12.00 uur.

Van hoorzitting tot besluit

Na de hoorzitting bespreken de Statenleden het onderwerp met Gedeputeerde Staten in een verkennende vergadering. Daarna gaan de fracties tijdens een oordeelsvormende vergadering met elkaar in debat. PS nemen uiteindelijk tijdens de Statenvergadering van woensdag 16 december een besluit over het Beleidskader Luchtvaart.

Alle vergaderingen zijn bij te wonen vanaf de publieke tribune. Je kunt ze ook online volgen via gelderland.nl/statenlive. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden.