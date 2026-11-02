Limburg haalt ruim € 441 miljoen aan Europese subsidie binnen: investeren in werk, innovatie en leefbaarheid

Tot 1 juli 2026 is in Limburg ruim € 441 miljoen aan Europese subsidie toegekend voor de programmaperiode 2021–2027.

Dat is ruim € 90 miljoen meer dan op dezelfde peildatum een jaar eerder. Gemiddeld gaat het om € 394 per inwoner; Limburg staat daarmee, net als vorig jaar, zesde van de Nederlandse provincies. Dat blijkt uit de deze week verschenen EU-subsidiemonitor.

Achter de cijfers gaan honderden tastbare, maatschappelijk relevante projecten schuil die direct bijdragen aan werkgelegenheid, innovatie en duurzame ontwikkeling: sinds 2021 zijn aan 657 Limburgse organisaties Europese subsidies toegekend voor in totaal 962 projecten.

Het bedrag per inwoner is een gemiddelde op basis van de Europese subsidietoekenningen in Limburg. Het is dus geen bedrag dat iedere Limburger persoonlijk ontvangt. Wel laat het zien hoeveel Europese subsidie er, gemiddeld genomen, per inwoner in Limburg is toegekend. Dat gemiddelde steeg in een jaar van € 314 naar € 394.