Samenwerkingsovereenkomst bekrachtigt uitvoering maatregelen in Ulvenhoutse bos

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda zetten een volgende stap in de Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Ulvenhoutse Bos, één van de 12 GGA-gebieden in Noord-Brabant.

Met een samenwerkingsovereenkomst leggen zij afspraken vast over de uitvoering van maatregelen en de inzet van middelen uit de Aanpak Landelijk Gebied (ALG).



De ALG geeft een extra impuls aan de uitvoering van plannen die samen met partners binnen de gebiedsaanpak zijn ontwikkeld. Zo werken provincie, gemeente en andere partners aan een sterker en toekomstbestendig Ulvenhoutse Bos.

Uitvoering al gestart

In het Ulvenhoutse Bos zijn de eerste werkzaamheden gestart. Zo worden paden opgehoogd om het gebied beter toegankelijk te houden en de natuur beter bestand te maken tegen veranderende omstandigheden. Ook wordt gekeken naar aanvullende maatregelen voor bescherming van het gebied. Alle informatie over de maatregelen en de planning staat op Ulvenhoutse Bos.

"Met deze samenwerkingsovereenkomst maken we de uitvoering van maatregelen mogelijk en geven we een impuls aan de toekomst van het Ulvenhoutse Bos."

Saskia Boelema, gedeputeerde provincie Noord-Brabant

Saskia Boelema, gedeputeerde provincie Noord-Brabant: "Nu de plannen van gemeente Breda er liggen, kunnen we ook hier mee doorpakken. Met deze samenwerkingsovereenkomst maken we de uitvoering van maatregelen mogelijk en geven we een impuls aan de toekomst van het Ulvenhoutse Bos, een prachtig stukje Brabant! Samen werken we aan natuur- en waterherstel en een gebied dat voor iedereen beleefbaar blijft."

Investeren vanuit de Aanpak Landelijk Gebied

De samenwerkingsovereenkomst is onderdeel van de uitvoering van de Aanpak Landelijk Gebied (ALG). Hiermee houdt Brabant koers op de wettelijke doelen voor natuur, water en klimaat, in samenhang met een duurzame toekomst voor de landbouw. De provincie wil de uitvoering versnellen en resultaten behalen. Daarom ligt de focus binnen de ALG op de 12 GGA-gebieden waar herstel van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden het meest noodzakelijk is. In deze gebieden werken provincie, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, agrariërs en andere partners samen aan slimme combinaties van oplossingen voor natuur, water, bodem en landbouw, maar ook voor infrastructuur en mobiliteit.

De maatregelen dragen bij aan natuurherstel, een robuuster watersysteem, minder druk op het Natura 2000-gebied en een aantrekkelijk landschap. De maatregelen dragen ook bij om van het stikstofslot af te komen om de woningbouw mogelijk te maken.

Samenwerking in het gebied

De afspraken onderstrepen de gezamenlijke betrokkenheid van de partijen aan de ontwikkeling van het gebied. Door de krachten te bundelen worden maatregelen op elkaar afgestemd en efficiënt uitgevoerd.

Marike de Nobel, wethouder gemeente Breda: "Het Ulvenhoutse Bos is een uniek en geliefd natuurgebied dat we willen behouden voor volgende generaties. Dat vraagt om ingrijpende maatregelen en veranderingen. Die zijn soms lastig, maar uiterst noodzakelijk als we de natuur de kans willen geven te herstellen. Als samenwerkingspartners dragen we hier gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor. Daarom investeren we in nieuwe natuur en een aantrekkelijk landschap, zodat inwoners ook in de toekomst kunnen blijven wandelen, fietsen en genieten van dit bijzondere gebied."