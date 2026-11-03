Dordtenaar (36) omgekomen bij schietincident in auto in Rotterdam, drie aanhoudingen

Maandagavond even na 20.00 uur heeft op de Evenaar in Rotterdam-Oost een schietincident plaatsgevonden. 'Een 36-jarige Dordtenaar kwam daarbij om het leven. Drie verdachten zijn aangehouden. Eén van de verdachten is ook gewond geraakt bij het schietincident', zo meldt de politie dinsdag.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar wat zich op de Evenaar precies heeft afgespeeld. 'Vooralsnog lijkt het dat het slachtoffer de bestuurder was van een auto met nog drie inzittenden en dat het schietincident in de auto heeft plaatsgevonden. De bestuurder raakte dodelijk gewond, een andere inzittende zwaargewond. Omdat nog onduidelijk is wat er in de auto is gebeurd, zijn de drie inzittenden van de auto alle drie aangemerkt als verdachte en aangehouden', aldus de politie.

Weggevlucht

De drie inzittenden zijn na het schietincident uit de auto weggevlucht. Agenten troffen verderop in de straat, ter hoogte van een snackbar, de gewonde man samen met nog één van de inzittenden aan. Beiden zijn aangehouden. De derde inzittende werd eveneens in de omgeving aangehouden. Het gaat om een 60-jarige Rotterdammer, een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 54-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Sporenonderzoek

De Evenaar was lange tijd afgesloten vanwege het sporenonderzoek. Ook sprak de politie met getuigen. De komende tijd wordt het onderzoek voortgezet.

