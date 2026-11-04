Politie vindt bij doorzoeking vuurwapens, munitie, drugs en grote hoeveelheid contant geld

Bij een doorzoeking in een woning aan het Californiëplein in Haarlem heeft de politie op maandag 26 oktober een bijzondere vondst gedaan. In de woning vond de politie onder andere meerdere vuurwapens, munitie, drugs en 160.000 euro aan contant geld. Hiervoor is op dinsdag 3 november is een 23-jarige man uit Haarlem aangehouden.

Doorzoeking

De woning kwam in beeld na informatie uit een onderzoek, waarna de politie daar op maandag 26 oktober een doorzoeking deed. Bij de doorzoeking vond de recherche meerdere vuurwapens maar ook munitie, drugs (soft en hard) en maar liefst 160.000 euro aan contant geld. Deze goederen zijn veiliggesteld en in beslag genomen voor onderzoek.

Verdachte

Naar aanleiding van de doorzoeking is op dinsdagochtend 3 november een verdachte aangehouden. Hij zal vrijdag 6 november worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die zal beslissen of de verdachte langer vast moet blijven zitten.