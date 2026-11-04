Man aangehouden na neersteken vrouw in woning

Woensdagochtend 4 november werd een 37-jarige vrouw uit Amsterdam neergestoken in een woning aan het Jacob Frankhof in Amsterdam. Ze liep daarbij meerdere steekverwoningen op en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. Kort hierna meldde een 54-jarige Amsterdammer zich bij de politie, hij werd aangehouden als verdachte. De recherche is een onderzoek gestart.

Rond 08.40 uur die woensdagochtend kreeg de politie een melding van een steekincident in de relationele sfeer aan het Jacob Frankhof. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze een vrouw aan met meerdere steekwonden en verleenden direct eerste hulp. De verdachte, een man, was dan niet meer aanwezig in de woning. Ambulancepersoneel nam de zorg voor de vrouw over en bracht haar naar het ziekenhuis. Kort hierna meldde de man zich bij een politiebureau en werd aangehouden.