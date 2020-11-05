Van overbelaste stopcontacten tot struikelgevaar: hoe veilig is jouw kerstdecoratie?

Zodra de dagen korter worden, halen we massaal de kerstspullen van zolder. Lampjes in de boom, lichtslingers langs de ramen en misschien nog een paar extra kerstfiguren in de tuin. Het huis verandert al snel in een gezellig winterparadijs. Toch schuilt er achter al die sfeervolle verlichting ook een risico. Overbelaste stopcontacten zijn namelijk een veelvoorkomende oorzaak van brandgevaar tijdens de feestdagen. Meerdere stekkerdozen op elkaar aansluiten lijkt misschien een handige oplossing, maar kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Verdeel elektrische apparaten daarom over verschillende stopcontacten. Controleer ook regelmatig de snoeren op beschadigingen. Een kabel met scheurtjes of losse onderdelen kun je beter direct vervangen. Zo blijft het gezellig zonder onnodige risico's.

Een stevige kerstboom begint bij de juiste standaard

Een kerstboom die plotseling omvalt: het klinkt misschien als een grappig filmpje, maar in huis kan het behoorlijk wat schade veroorzaken. Zeker wanneer er breekbare kerstballen, kaarsjes of andere versieringen in hangen. Goede kerstboomstandaanders zijn daarom geen overbodige luxe. Kies een standaard die past bij de hoogte en dikte van de boom. Een grote kerstboom heeft nu eenmaal meer ondersteuning nodig dan een klein exemplaar. Let ook op een stevige voet die niet gemakkelijk verschuift. Wie een echte kerstboom in huis haalt, doet er goed aan om het waterreservoir regelmatig bij te vullen. Een uitgedroogde boom kan namelijk sneller vlam vatten. Met een stabiele basis begint het kerstfeest in ieder geval een stuk veiliger.

Struikelen over snoeren? Zo voorkom je ongelukken

Kerstverlichting ziet er prachtig uit, maar de bijbehorende kabels kunnen behoorlijk in de weg liggen. Vooral bij de doorgang naar de woonkamer, langs de trap of rondom de kerstboom ontstaat gemakkelijk struikelgevaar. Een losse lichtslinger over de vloer is dan ook niet de handigste keuze. Gebruik waar mogelijk kabelclips of speciale kabelgoten om snoeren netjes weg te werken. Zorg dat looproutes vrij blijven en leg geen verlengsnoeren onder vloerkleden. Ook kerstdecoratie op de trap verdient extra aandacht. Een slinger die net iets te ver uitsteekt, kan al voldoende zijn voor een vervelende valpartij. Denk dus niet alleen aan hoe mooi het eruitziet, maar vooral ook aan hoe je veilig door je eigen huis kunt bewegen.

Kerstinspiratie opdoen

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Met een paar simpele maatregelen veilig de feestdagen door

Uiteindelijk hoeft veilig versieren helemaal niet ingewikkeld te zijn. Controleer verlichting voordat je deze aansluit, voorkom overvolle stekkerdozen en laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter. Zet kerstdecoratie bovendien niet vlakbij een warmtebron en schakel elektrische verlichting uit wanneer je gaat slapen of het huis verlaat. Heb je kleine kinderen of huisdieren? Let dan extra goed op kleine versieringen, breekbare kerstballen en loshangende kabels. Juist de kleine details maken vaak het verschil. Met een beetje extra aandacht kun je volop genieten van een sfeervol versierd huis. Want zeg nu zelf: de mooiste kerst is natuurlijk een kerst waarbij iedereen veilig aan tafel zit!