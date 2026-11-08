Man (19) overleden na schietincident in voortuin woning Schiedam

Drie jongemannen raakten gewond; één van hen is ter plaatse overleden. Het gaat om een 19-jarige man uit Schiedam. Het tweede slachtoffer moest naar het ziekenhuis maar is buiten levensgevaar. Het derde slachtoffer raakte lichtgewond. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek. De politie is een groot onderzoek gestart. Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden', zo meldt de politie zondag.

Klusje aan huis in voortuin

Drie jongemannen, waaronder de bewoner, waren bezig met een klusje aan het huis aan het Weverpad, toen zij onder vuur werden genomen door drie andere mannen met een vuurwapen. Eén van de slachtoffers, een 19-jarige man uit Schiedam, werd dodelijk getroffen. Hulpdiensten hebben de man geprobeerd te reanimeren, maar dit mocht helaas niet meer baten', aldus de politie.

Gewonde naar ziekenhuis

Het tweede slachtoffer dat werd geraakt, is buiten levensgevaar en naar het ziekenhuis gebracht. Het derde slachtoffer raakte lichtgewond en rende na het schietincident weg. Hij is inmiddels aangetroffen en aangehouden om zijn rol bij het incident te onderzoeken. De drie verdachten die er na het schietincident vandoor gingen, zijn nog voortvluchtig.

Groot onderzoek gestart

De politie is een groot onderzoek gestart. De recherche doet onderzoek naar de toedracht van het incident en is op zoek naar de verdachten. De forensische opsporing is aanwezig om sporen veilig te stellen.

Vluchtroute

De drie verdachten kwamen iets voor 17.00 uur via de Warmoezenierstraat en de Wolkaarderstraat aan bij het Weverpad. Na het schietincident vluchtten ze via de Gildeweg in de richting van de Schrijnwerkerstraat of het Barbierpad.

Getuigenoproep

Het schietincident was op straat. Daarom zijn er meerdere mensen getuige geweest van het incident. Voor deze mensen is slachtofferhulp beschikbaar. De politie komt graag in contact met mensen die getuige waren of tips hebben en nog niet met de politie hebben gesproken.