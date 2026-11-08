Vrouw (54) aangehouden na dodelijk steekincident Zaandam

De politie kreeg afgelopen vrijdagmiddag omstreeks 16.35 uur een melding van een steekincident aan de Pieter Ghijsenlaan in Zaandam. 'Hierbij is een 70-jarige man uit Oostzaan om het leven gekomen', zo meldt de politie.

Aanhouding vrouw (54)

'Een 54-jarige vrouw uit Oostzaan is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Het steekincident vond plaats in de relationele sfeer', aldus de politie. De politie is een overlijdensonderzoek gestart en onderzoekt de toedracht van het incident.