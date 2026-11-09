Provincie Overijssel werkt verder aan oplossing voor gladde fietstunnels N340

Afgelopen voorjaar informeerden de provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen omwonenden en gebruikers van de fietstunnels bij de N340 over maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren en de wateroverlast te beperken. 'Inmiddels is een aantal verbeteringen uitgevoerd of in voorbereiding. Deze kunnen niet allemaal voor de winter uitgevoerd worden waardoor er ook komende winter kans bestaat op gladheid in de tunnels. De provincie treft daarom opnieuw tijdelijke maatregelen', zo meldt de provincie Overijssel maandag.

Fietser afstappen bij wateroverlast

Om de tunnels bij alle weersomstandigheden zo veilig mogelijk te houden, kan fietsers in de komende periode gevraagd worden af te stappen en via het voetpad door de betreffende tunnel te gaan. De provincie realiseert zich dat dit vervelend is en spant zich in om de overlast voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Over de werkzaamheden die nog gedaan moeten worden, worden gebruikers op tijd geïnformeerd.

Structurele oplossing in het verschiet

Om te komen tot oplossingen voor de verkeersveiligheid zijn door de provincie onderzoeken uitgevoerd. Een aantal onderzoeken zijn inmiddels afgerond. Hier kwamen verbeteringen uit die inmiddels zijn uitgevoerd bij een aantal tunnels. De gemeente Dalfsen heeft bijvoorbeeld aanpassingen gedaan aan de markering en bebording. Ook gaat de provincie de verlichting bij de hellingbanen richting een aantal tunnels verbeteren.

Wateroverlast

'Een aantal andere onderzoeken lopen nog. Deze richten zich vooral op het blijvend oplossen van de wateroverlast in de tunnels. Maatregelen die daaruit komen worden in 2027 uitgevoerd. Het is nog onbekend wanneer precies', aldus de provincie.