Aangetroffen lichaam Limburgse Swolgen is van vermiste 46-jarige Ossenaar

De identiteit van de man die zaterdagavond op een perceel in het Limburgse Swolgen dood werd aangetroffen, is vastgesteld. 'Het gaat om een 46-jarige man uit Oss. Het onderzoek naar zijn dood gaat onverminderd door. De aangehouden verdachte, een eveneens 46-jarige man uit Swolgen, zit nog steeds vast', zo meldt de politie maandag.

Geweld

Uit onderzoek van het lichaam blijkt dat het slachtoffer door geweld om het leven kwam. Het rechercheteam onderzoekt onder welke omstandigheden dat gebeurde en wat de mogelijke rol van de aangehouden verdachte was bij zijn dood. De Ossenaar was voor het weekend door familie als vermist opgegeven bij de politie.

Onderzoek

'Er wordt nog altijd onderzoek gedaan op zowel het perceel in Swolgen als in het bosgebied in Zeeland. In Zeeland wordt daarbij onder andere de mobiele eenheid ingezet. Daartoe zijn beide locaties nog steeds afgezet en worden ze bewaakt. De respectievelijke onderzoeken zullen naar verwachting nog geruime tijd in beslag nemen. We gaan er nog altijd vanuit dat er een verband is tussen beide plekken', aldus de politie.