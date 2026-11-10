Twee meteorenzwermen in november: tot 23 vallende sterren per uur

In de nacht van 11 op 12 november bereikt de meteorenzwerm Noordelijke Tauriden haar hoogtepunt met ongeveer vijf meteoren per uur. Een week later, in de nacht van 17 op 18 november, pieken de Leoniden met 23 meteoren per uur.

Noordelijke Tauriden: kans op heldere vuurbollen

De Noordelijke Tauriden zijn een relatief kleine meteorenzwerm met ongeveer vijf meteoren per uur. Door hun relatief lage snelheid kunnen de meteoren eruitzien als heldere vuurbollen.

De omstandigheden zijn wat betreft het maanlicht gunstig. Afgelopen maandag was het nieuwe maan, waardoor maanlicht het zicht nauwelijks verstoort. Wel kunnen wolkenvelden het zicht belemmeren. Verspreid over het land komen ook opklaringen voor en het blijft overwegend droog. Alleen in het noordwesten is kans op wat lichte regen.

Leoniden: 23 meteoren per uur

In de nacht van 17 op 18 november bereiken de Leoniden hun hoogtepunt. Met 23 meteoren per uur ligt het aantal aanzienlijk hoger dan bij de Noordelijke Tauriden. Bovendien bewegen de meteoren van de Leoniden een stuk sneller.

Aan het begin van de nacht kan maanlicht het zicht op sommige meteoren beperken. Rond middernacht gaat de maan onder, waarna het maanlicht geen belemmering meer vormt. Of de Leoniden goed zichtbaar zijn, hangt af van de bewolking. Het weerbeeld wisselt volgende week sterk per dag, met zowel perioden met buien als droge perioden met brede opklaringen. Het is daarom nog onzeker hoe goed de piek van de Leoniden te zien is.

Bron: Weeronline