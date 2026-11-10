Belasting op leidingwater gaat omhoog, sproeien met kraanwater wordt een afweging

Water uit de kraan wordt volgend jaar duurder. Het kabinet wil de belasting op leidingwater per 1 januari 2027 verhogen van 43,7 naar 53,7 cent per kubieke meter, een stijging van 23 procent. De Tweede Kamer stemt op 12 november over het Belastingplan 2027, waar de maatregel deel van uitmaakt. In december bespreekt het kabinet het pakket met de Eerste Kamer. Voor tuinbezitters die met kraanwater sproeien krijgt de afweging tussen een groene tuin en een hogere rekening daarmee mogelijk extra gewicht.

Wat de hogere belasting huishoudens kost

Voor een gemiddeld huishouden gaat het volgens de Rijksoverheid om negen tot elf euro per jaar extra, bij een verbruik van 90 tot 110 kubieke meter. Het kabinet verwacht met de verhoging ongeveer 111 miljoen euro per jaar op te halen. Als doel noemt het kabinet ook het tegengaan van waterverspilling, dat tijdens extreem droge zomers steeds belangrijker wordt.

Niet iedereen steunt het plan. Op 29 oktober vroegen VEMW, Vewin en acht andere organisaties de Kamer om de verhoging te schrappen. Volgens hen gaat de extra opbrengst naar de algemene middelen en niet naar drinkwater of verduurzaming. Ze wijzen op een onderzoek uit 2024 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waaruit blijkt dat een hogere prijs het verbruik niet vanzelf verlaagt.

Een droog jaar met oproepen om zuinig te zijn

Het debat valt in een jaar waarin water schaars was. Het landelijk neerslagtekort liep volgens het KNMI in augustus op tot 306 millimeter, ruim twee keer zoveel als normaal. Er verdampte 470 millimeter, er viel 164 millimeter neerslag. Daarmee staat 2026 op de zevende plaats van droogste jaren sinds de metingen in 1906 begonnen.

Drinkwaterbedrijf Dunea in Zuid-Holland vroeg in augustus inwoners de tuin niet met drinkwater te sproeien. Water uit sloten en kanalen mocht niet meer worden gebruikt en het regenwater was volgens het bedrijf “inmiddels op”. Moest er toch gesproeid worden, dan het best eens per week grondig, vroeg in de ochtend of ‘s avonds