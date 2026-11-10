Man aangehouden voor vermoedelijke betrokkenheid bij levensdelict

In een groot strafrechtelijk onderzoek door de recherche van de politie Oost-Brabant, werd zaterdagavond in Swolgen (L) een stoffelijk overschot aangetroffen. Eerder hield het arrestatieteam al een 46-jarige man uit die plaats aan op verdenking van betrokkenheid bij een levensdelict. De politie houdt er rekening mee dat er een verband bestaat met een verdachte situatie in het bos bij het plaatsje Zeeland.

Het onderzoek startte na een verdachte situatie bij een bosperceel aan de Duifhuis in het plaatsje Zeeland. Op basis van de door agenten aangetroffen situatie, werd opgeschaald en deden forensisch rechercheurs en speurhonden nader onderzoek. Onder andere dit onderzoek leidde naar de verdenking van de man uit Swolgen die vervolgens vrijdagavond werd aangehouden.

Aantreffen lichaam

Forensisch specialisten startten laat op de vrijdagavond een grootschalig onderzoek in en om de woning van de verdachte, dat de gehele zaterdag doorging. Bij dat onderzoek werd in de loop van zaterdagavond het dode lichaam van een man aangetroffen. Het lichaam werd vervolgens vervoerd naar een locatie voor nader onderzoek.