Code Geel voor plaatselijk dichte mist met zicht minder dan 50 meter

Het KNMI waarschuwt dinsdag met Code Geel voor dichte mist. Het mistgebied bevindt zich in het midden, oosten en noorden van het land.

Plaatselijk dichte mist

'Plaatselijk kan er dichte mist voorkomen. Het zicht verbetert geleidelijk in de loop van de dag vanuit het zuiden', aldus het KNMI.

Risico's en advies

Weggebruikers wordt aangeraden om rekening te houden met vertragingen op de weg. Er is kans op gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld omdat de weg opeens slecht te zien is. Rijd dus langzamer en houd grotere afstand tot andere weggebruikers.

Mistlampen achter aanzetten bij zicht minder dan 50 meter

Doe de juiste autolichten aan. De mistlampen voor bij minder dan 200 meter zicht, en ook de mistlampen achter bij minder dan 50 meter zicht. Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 m. In het noordoosten van het land blijft de mist hardnekkig aanwezig.