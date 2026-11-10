Man (38) verdacht van oplichting bank blijft langer vastzitten

Een 38-jarige man uit Almere die ervan verdacht wordt een bank te hebben opgelicht blijft langer vastzitten. 'De Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft dat maandag besloten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Vervalsen legitimatiebewijzen, heling persoonsgegevens en witwassen

'De man wordt ook verdacht van het vervalsen van legitimatiebewijzen, heling van persoonsgegevens en witwassen. Een medeverdachte werd afgelopen juni door de rechtbank veroordeeld tot 2,5 jaar cel', aldus het OM.

De man werd op 28 oktober door de politie aangehouden. Gisteren stond de man voor de Raadkamer van de rechtbank die de gevangenhouding heeft bevolen voor een periode van 30 dagen.

Intern signaal

De betreffende bank was in mei 2025 een onderzoek gestart naar aanleiding van een intern signaal. Er bleek een bankrekening geopend met een kopie van een paspoort en een selfie die niet overeenkwamen: op het paspoort was een vrouw te zien terwijl de selfie van een man was. Dit was aanleiding voor de bank om aangifte te doen.

'ID-scan en verificatiemethodes van bank omzeilt'

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de bank op geraffineerde wijze is opgelicht. Er is gebruik gemaakt van digitale technieken om de ID-scan en verificatiemethodes van de bank te omzeilen. Hiertoe zijn identiteitsdocumenten vervalst, er zijn valse filmpjes gebruikt met vervalste gezichtskenmerken en er zijn foto’s van anderen gebruikt, zonder dat diegene daarvan wist waarbij ook op illegale wijze van hun identiteit gebruik is gemaakt. De valselijk geopende rekeningen werden vervolgens gebruikt om crimineel geld op te storten. Dit levert naast de verdenking van oplichting ook de verdenking van identiteitsfraude en witwassen op.