Politie houdt 16-jarige jongen aan voor dodelijke schietincident Weverpad Schiedam

Dinsdag 10 november heeft de politie een 16-jarige verdachte uit Schiedam aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident. Dit meldt de politie dinsdag.

Schietincident voortuin

Afgelopen zaterdagmiddag 7 november vond rond 17.00 uur de voortuin van een huis aan het Weverpad in Schiedam een schietincident plaats. Drie jongemannen raakten gewond; één van hen is ter plaatse overleden. Het gaat om een 19-jarige man uit Schiedam. Het tweede slachtoffer moest naar het ziekenhuis maar is buiten levensgevaar. Het derde slachtoffer raakte lichtgewond. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek.

Update 10 november – aanhouding

Op dinsdagmiddag 10 november heeft de politie een verdachte aangehouden op de Rietbaan in Capelle aan den IJssel. Hij wordt verdacht van moord/doodslag en poging tot moord/doodslag.

Signalement

De politie is nog op zoek naar twee van de drie verdachten. Beide verdachten hebben een donkere huidskleur. Op de dag van het schietincident hadden zij de volgende kleding aan:

Een donkere muts

Donkere jas met capuchon

Zwarte broek

Zwarte sneakers

Eerdere berichtgeving berichtgeving 9 november:

'Het derde beschoten slachtoffer, die na het incident wegrende en later aangehouden werd, is maandagmiddag heengezonden. Hij is geen verdachte meer', aldus de politie.