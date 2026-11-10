Assen eerste grootschalige woningbouwlocatie van Drenthe

Assen is door het Rijk aangewezen als Nationaal Grootschalige Woningbouwlocatie. 'Daarmee krijgt Drenthe voor het eerst een plek binnen de landelijke aanpak voor grootschalige woningbouw', zo meldt de provincie Drenthe.

Ruimte en mogelijkheden in Drenthe

'De aanwijzing onderstreept dat Drenthe ruimte en mogelijkheden heeft om een substantiële bijdrage te leveren aan de landelijke woningbouwopgave. Provincie, gemeente en Rijk gaan samenwerken om de ontwikkeling van Assen verder mogelijk te maken en te versnellen', aldus de provincie.

'Heel goed nieuws voor Assen én voor Drenthe'

Gedeputeerde Yvonne Turenhout:"Dit is heel goed nieuws voor Assen én voor Drenthe. Voor het eerst krijgt Drenthe een Nationale Grootschalige Woningbouwlocatie. Daarmee wordt bevestigd dat onze provincie de ruimte en potentie heeft om bij te dragen aan de landelijke woningbouwopgave. Mooi is dat het in Assen om meer gaat dan alleen huizen bouwen. In de plannen groeien ook werkgelegenheid, bereikbaarheid, voorzieningen en een groene en prettige leefomgeving mee. Daarom hebben we de plannen van Assen, net als die van andere Drentse locaties die hiervoor in beeld zijn, van harte gesteund. Tegelijkertijd blijven we in heel Drenthe werken aan gezonde groei, óók in onze dorpen en kleinere kernen. Die balans is voor Drenthe belangrijk. Als provincie blijven we betrokken om deze ontwikkeling verder te helpen."

Ruimte voor duizenden woningen

De aanwijzing biedt kansen om de woningbouw in Assen verder te versnellen. Met de ontwikkeling van Kloosterveen, het Stadskwartier en verschillende herontwikkelingslocaties kunnen tot 2040 ongeveer 5.000 tot 6.000 woningen worden toegevoegd. Een groot deel daarvan moet vóór 2036 worden gerealiseerd. Daarnaast biedt Zuidoost-Assen kansen voor een bredere gebiedsontwikkeling. Door het vertrek van de NAM, de huisvestingsopgave van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en de aanwezigheid van economische clusters kunnen wonen, zorg, werken, onderwijs en innovatie hier in samenhang worden ontwikkeld.

De ambitie van Assen reikt verder dan woningbouw alleen. In de Asser Ambitie Agenda zet de stad in op 10.000 extra woningen en 5.000 extra arbeidsplaatsen.

Groei vraagt om samenhang

Voor de provincie is het belangrijk dat woningbouw niet op zichzelf staat. Meer woningen betekenen ook meer inwoners die zich door de stad en de regio bewegen, gebruikmaken van voorzieningen en er werken en ontspannen. Daarom moeten bereikbaarheid, economie, voorzieningen, groen en leefbaarheid onderdeel zijn van de ontwikkeling.

Assen heeft hiervoor een goede uitgangspositie. De stad is bereikbaar via het spoor, de A28 en N33 en ligt midden in een groene omgeving, met onder andere het Asser Bos en Nationaal Park Drentsche Aa in de nabijheid.

Extra woningbouw in Assen kan bovendien bijdragen aan het verminderen van de druk op de woningmarkt in Drenthe en de bredere regio. Ook kan de groei het vestigingsklimaat versterken en helpen om werknemers en talent voor Drenthe en Noord-Nederland te behouden en aan te trekken.

Provincie blijft betrokken

De provincie heeft de kandidatuur van Assen voor de aanwijzing als Nationale Grootschalige Woningbouwlocatie gesteund. Ook andere Drentse locaties die mogelijkheden bieden voor grootschalige woningbouw zijn door de provincie onder de aandacht gebracht.

Met de aanwijzing van Assen komt Drenthe nadrukkelijker in beeld bij de landelijke woningbouwopgave. De provincie blijft daarom samen met de gemeente Assen en het Rijk betrokken bij de verdere uitwerking, met aandacht voor voldoende woningen én voor wat nodig is om de groei van de stad op een goede manier mogelijk te maken.