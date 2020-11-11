Zonnig en droog weer tijdens landelijke intocht Sinterklaas

De landelijke intocht van Sinterklaas in het Brabantse Grave verloopt aanstaande zaterdag naar verwachting zonnig en droog. Rond het middaguur is het 7 graden en er staat weinig wind. Ook in de rest van het land is het tijdens de intochten overwegend zonnig.

Zonnig en droog in Grave

Wanneer de pakjesboot zaterdag aanmeert op de Maaskade in Grave, is er nauwelijks bewolking. Het blijft droog en er staat weinig wind. De temperatuur ligt in de vroege ochtend net boven het vriespunt en stijgt gedurende de dag naar maximaal 9 graden. Rond 12.00 uur is het ongeveer 7 graden.

Ook elders veel zon

Niet alleen in Grave, maar ook in de rest van het land verloopt de zaterdag zonnig en droog. In het noorden en westen komen ook stapelwolken voor. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. De temperatuur stijgt naar waarden van 8 tot 10 graden en er staat weinig wind.

Zondag meer bewolking en lagere temperaturen

Ook zondag zijn er op verschillende plaatsen sinterklaasintochten. Er is dan meer bewolking, maar de zon schijnt nog geregeld. Het is wel wat kouder dan zaterdag, met temperaturen van 6 graden in het noorden tot 9 graden in het zuiden.