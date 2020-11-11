Ruim 22 miljoen luchtvaartpassagiers in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2026 reisden 22,4 miljoen passagiers van en naar een van de vijf nationale luchthavens. Dat is 0,9 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2025. Het aantal vluchten in het handelsverkeer (vervoer van passagiers en vracht tegen betaling) is met 1,8 procent afgenomen tot 144,5 duizend. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

het derde kwartaal worden in de regel de meeste luchtvaartpassagiers vervoerd. In dit kwartaal vallen de zomervakanties van de scholen en de bouwvak. Met 7,7 miljoen vervoerde passagiers was augustus tot nu toe de drukste maand van dit jaar. De drukste dag in het derde kwartaal was maandag 10 augustus; toen passeerden meer dan 261,2 duizend reizigers de terminals van een van de nationale luchthavens.

Bijna 9 op de 10 vluchten en vervoerde passagiers via Schiphol

Hoewel er meer passagiers werden vervoerd, waren er minder vluchten in het handelsverkeer. Van alle 144,5 duizend vluchten van en naar Nederland, werden er 125,9 duizend (87,1 procent) afgehandeld via Schiphol. Dat is 1,8 procent minder dan in het derde kwartaal van 2025.

Ook waren er minder vluchten van en naar Eindhoven Airport (- 0,9 procent). Eindhoven Airport was goed voor 7,9 procent van alle vluchten.

Via Schiphol reisden ook de meeste passagiers: 19,4 miljoen (86,7 procent van het totaal). Via Eindhoven Airport reisden 2,1 miljoen passagiers (9,3 procent). Deze percentages zijn de laatste kwartalen redelijk stabiel. De resterende 903,5 duizend passagiers reisden via de drie andere nationale luchthavens.