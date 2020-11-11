Celstraf en tbs met dwangverpleging voor voorbereiden terroristische misdrijven

Het gerechtshof Den Haag heeft woensdag een verdachte veroordeeld voor het voorbereiden van terroristische misdrijven in Syrië, doordat hij zich wilde aansluiten bij de gewapende strijd door Islamitische Staat. Dit meldt het Gerechtshof vandaag.

Terbeschikkingstelling met verpleging

'Aan de verdachte legt het hof een gevangenisstraf van 24 maanden met aftrek van voorarrest en de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege op', aldus het hof.

Jihadistisch materiaal verzameld

De verdachte is op 14 mei 2024 afgereisd naar Parijs en is daar aangehouden. Uit onder andere zijn inbeslaggenomen computer en telefoon volgt dat de verdachte sinds 2018 jihadistisch materiaal heeft verzameld waaruit zijn belangstelling voor Islamitische Staat (IS) blijkt.

Vervaardigen van bomgordels

In dit materiaal wordt opgeroepen om mensen te vermoorden, worden executies vertoond en wordt de gewelddadige jihadstrijd en het martelaarschap verheerlijkt. Verder zijn er bestanden en video’s aangetroffen die verband houden met het vervaardigen van onder meer bomgordels, storende radars en raketten.

IS-instructievideo

Ook heeft de verdachte een IS-instructievideo voorhanden gehad, waarin een IS-strijder eerst demonstreert hoe een (nog) levend persoon met een mes kan worden gedood en daarna wordt uitgelegd hoe een explosief kan worden gemaakt. Daarnaast heeft de verdachte zich laten informeren over het afreizen naar het strijdgebied van IS.

Hof: tbs-maatregel met verpleging

Het hof komt tot dezelfde gevangenisstraf als de rechtbank. De rechtbank legde daarbij een tbs-maatregel met voorwaarden op. Het hof is van oordeel dat een tbs-maatregel met voorwaarden niet volstaat en legt de tbs-maatregel met verpleging van overheidswege op. Daarbij heeft het hof gelet op de adviezen van de gedragsdeskundigen en de reclassering. Op het moment dat de tbs-maatregel met voorwaarden zou worden opgelegd, acht het hof de kans te groot dat de behandeling niet slaagt en dat het risico op herhaling niet teruggebracht wordt.